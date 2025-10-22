Stage percussions corporelles, rythmes en mouvement Dolus-le-Sec

Stage percussions corporelles, rythmes en mouvement

7 Rue Agnès Sorel Dolus-le-Sec Indre-et-Loire

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22 2025-10-23

Les enfants découvriront les sonorités du corps, des jeux de rythmes en groupe, ils apprendront une phrase musicale simple qu’ils pourront développer et jouer en canon et découvriront les Gumboots, pratique corporelle des mineurs d’Afrique du Sud.

Avec Lucie Delmas ; réservation obligatoire.

– Découvrir les sonorités du corps Clap, Snap, Tap, Boom, Tchak… varier les nuances et accentuations musicales

– Jeux de rythmes en groupe, écouter et jouer avec d’autres

– Apprendre une phrase musicale simple, la jouer en canon, la développer, bouger en musique

– Découvrir les Gumboots, pratique corporelle des mineurs en Afrique du Sud, tapant sur des bottes en caoutchouc, véritable chorégraphie en rythmes !

Intervenante Lucie Delmas, musicienne et danseuse professionnelle (membre du groupe Soleo). Stage réservé aux enfants de 9 à 12 ans. Réservation obligatoire. 25 .

7 Rue Agnès Sorel Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

Children will discover the sounds of the body, play rhythmic games in a group, learn a simple musical phrase that they can develop and play in a canon, and discover Gumboots, a South African miners’ physical practice.

With Lucie Delmas; booking essential.

German :

Die Kinder entdecken die Klänge des Körpers, Rhythmusspiele in der Gruppe, sie lernen eine einfache musikalische Phrase, die sie entwickeln und im Kanon spielen können, und sie lernen die Gumboots kennen, eine Körperpraxis der Bergarbeiter in Südafrika.

Mit Lucie Delmas; Reservierung erforderlich.

Italiano :

I bambini scopriranno i suoni del corpo, faranno giochi di ritmo in gruppo, impareranno una semplice frase musicale che potranno sviluppare e suonare in un canone e scopriranno i Gumboots, una pratica fisica utilizzata dai minatori in Sudafrica.

Con Lucie Delmas; prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Los niños descubrirán los sonidos del cuerpo, realizarán juegos rítmicos en grupo, aprenderán una frase musical sencilla que podrán desarrollar y tocar en un canon, y descubrirán los Gumboots, una práctica física utilizada por los mineros en Sudáfrica.

Con Lucie Delmas; imprescindible reservar.

