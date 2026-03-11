Stage percussions et danse africaine Centre socioculturel de la Pilotière Nantes
Stage percussions et danse africaine Centre socioculturel de la Pilotière Nantes samedi 28 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 15:00 – 17:00
Gratuit : non 15 € à 50 € Samedi – Stage de Percussions : 30 €Dimanche – Stage d’afro zumba : 15 €Dimanche – Stage de doum doum danse : 25 €Dimanche – Stage de danse Sabar : 25 €Dimanche – Pack 3 stages : 50 € Billetterie : https://dekonou.com/stages-2/ Tout public
Stage solidaire en faveur de la construction d’une école primaire à Agobaba au Togo Venez bouger pour une bonne cause ! Samedi 28 mars 2026 de 15h à 17h : stage de percussions au CSC de la Pilotière, 31 rue des Platanes à Nantes Dimanche 29 mars 2026 au Gymnase de la Noé Lambert, 42 bd des Poilus à Nantes :- Afro Zumba avec Nassirou de 13h30 à 14h30- Doum doum danse avec Sla de 14h40 à 16h40- Danse Sabar avec Baye Manga de 16h50 à 18h50
Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr 0610121684 https://www.dekonou.com
