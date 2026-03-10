Stage percussions et danse africaine Gymnase Noë Lambert Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 13:30 – 19:00

Gratuit : non 15 € à 50 € Samedi – Stage de Percussions : 30 €Dimanche – Stage d’afro zumba : 15 €Dimanche – Stage de doum doum danse : 25 €Dimanche – Stage de danse Sabar : 25 €Dimanche – Pack 3 stages : 50 € Billetterie : https://dekonou.com/stages-2/ Tout public

Stage solidaire en faveur de la construction d’une école primaire à Agobaba au Togo Venez bouger pour une bonne cause ! Samedi 28 mars 2026 de 15h à 17h : stage de percussions au CSC de la Pilotière, 31 rue des Platanes à Nantes Dimanche 29 mars 2026 au Gymnase de la Noé Lambert, 42 bd des Poilus à Nantes :- Afro Zumba avec Nassirou de 13h30 à 14h30- Doum doum danse avec Sla de 14h40 à 16h40- Danse Sabar avec Baye Manga de 16h50 à 18h50

Gymnase Noë Lambert Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 49 20 83 0610121684 https://www.dekonou.com



