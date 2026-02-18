STAGE PERCUSSIONS (initiation et perfectionnement) Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

STAGE PERCUSSIONS (initiation et perfectionnement)

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Eric Thomas, musicien enseignant depuis plus de 30 ans et spécialisé dans les percussions du monde, propose un stage d’initiation et de perfectionnement en percussion afro- latine (Caraïbes et Amérique du Sud) et africaine (Afrique de l’Ouest).

A l’aide de divers instruments emblématiques de ces riches cultures rythmiques (congas, timbales, cloches, claves, cajons, percussions brésiliennes de samba telles tamborims, agogos, pandeiros, et bien sûr djembé), il vous fera découvrir les grandes bases techniques, ainsi que l’art de la pratique collective.

Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans. Tous les instruments sont fournis ; toutefois, il est possible de participer avec son instrument personnel du genre paire de congas ou bongos. Ce mini stage s’achèvera par un concert de restitution avec les participant(es).

PROGRAMME

10h30-12h30.Mini conférence avec présentation des instruments, des techniques et des cultures dont écoute d’exemples emblématiques des différents styles musicaux.

12h30-14h00. Repas dans le Bistrot

14h00-16h00.Travail des bases du djembé et rythmes appropriés. Travail des bases techniques des congas et timbales et rythmes appropriés. Initiation à l’ensemble batucada- samba.

16h00-18h00. Mini concert de restitution .

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGE PERCUSSIONS (initiation et perfectionnement)

L’événement STAGE PERCUSSIONS (initiation et perfectionnement) Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)