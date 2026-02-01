Stage perfectionnement à la linogravure Réaliser des linogravures multicolores Noémie Courant Atelier Plougastel-Daoulas

Stage perfectionnement à la linogravure Réaliser des linogravures multicolores

Noémie Courant Atelier 70 Chemin de Laouik Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-13 12:30:00

2026-02-13 2026-02-20

Vous avez déjà pratiqué la linogravure ? Ce format d’atelier vous permettra de maîtriser la technique de l’impression bicolore pour plus de créativité.

Grâce à ce stage, je vous accompagne pas à pas pour imprimer une linogravure en plusieurs couleurs et réaliser de jolis dégradés.

À la fin de l’atelier, vous repartirez avec plusieurs tirages de votre linogravure et l’envie de reproduire l’expérience chez vous !

Informations pratiques

Durée 2x3h (de 9h30 à 12h30 pour chaque séance).

Adolescents et adultes à partir de 13 ans.

Conditions d’inscription avoir déjà pratiqué la linogravure

Nombre de place limité à 5 participants. Réservation obligatoire en ligne.

Noémie se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre minimum de participants (3) n’est pas atteint. .

