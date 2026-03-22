STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP

58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 08:15:00

fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Spécial Vacances d’Avril STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP Du lundi 20/04 au vendredi 24/04

Perfectionnement toute la semaine et en fonction du niveau passage du galop en fin de semaine.

Travail sur le plat et sauts d’obstacles.

Travail à pied et pansage des poneys.

Pique-nique à prévoir Savoir trotter

Vous pouvez réserver entre 1 et 5 jours de stage.

Accueil à partir de 8h15 et jusqu’à 17h30 (prévenir si l’enfant arrive avant 9h) .

58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 04 28 00 etrierwallon@hotmail.fr

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English :

April Holiday Special GALOP PERFECTION WORKSHOP Monday 20/04 to Friday 24/04

L’événement STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN