STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP Poilly-lez-Gien
STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP Poilly-lez-Gien lundi 20 avril 2026.
STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP
58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 08:15:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Spécial Vacances d’Avril STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP Du lundi 20/04 au vendredi 24/04
Perfectionnement toute la semaine et en fonction du niveau passage du galop en fin de semaine.
Travail sur le plat et sauts d’obstacles.
Travail à pied et pansage des poneys.
Pique-nique à prévoir Savoir trotter
Vous pouvez réserver entre 1 et 5 jours de stage.
Accueil à partir de 8h15 et jusqu’à 17h30 (prévenir si l’enfant arrive avant 9h) .
58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 04 28 00 etrierwallon@hotmail.fr
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English :
April Holiday Special GALOP PERFECTION WORKSHOP Monday 20/04 to Friday 24/04
L’événement STAGE PERFECTIONNEMENT GALOP Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN