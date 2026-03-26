Stage : perfectionnement Ukulélé ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix
Stage : perfectionnement Ukulélé ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix samedi 4 avril 2026.
Stage : perfectionnement Ukulélé ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 4 avril, 11h00 15 €
Découvrez ce petit instrument traditionnel hawaïen à quatre cordes et perfectionnez les notions acquises lors du stage d’initiation.
Ukulélé perfectionnement
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### avec Elsa Poinat
Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.
Ce niveau permet d’aller plus loin dans la pratique. Vous approfondirez les enchaînements d’accords, le rythme et l’accompagnement de morceaux plus variés. L’objectif est de gagner en fluidité, en précision et en autonomie musicale.
_Prérequis : Avoir les bases élémentaires de pratique de l’instrument (savoir s’accorder, connaître quelques accords de base) ou avoir participé à une séance d’initiation – instrument fourni_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-04T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-04T12:00:00.000+02:00
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http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-ukulele-perfectionnement-04-04-2026
ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord
accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50
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