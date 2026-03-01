Stage perfectionnement Ukulélé Roubaix

Stage perfectionnement Ukulélé

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

Ukulélé perfectionnement

### avec Elsa Poinat

Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.

Ce niveau permet d’aller plus loin dans la pratique. Vous approfondirez les enchaînements d’accords, le rythme et l’accompagnement de morceaux plus variés. L’objectif est de gagner en fluidité, en précision et en autonomie musicale.

_Prérequis Avoir les bases élémentaires de pratique de l’instrument (savoir s’accorder, connaître quelques accords de base) ou avoir participé à une séance d’initiation instrument fourni_

English :

Ukulele improvement

### with Elsa Poinat

Discover the ukulele, a small Hawaiian instrument with four strings, and learn to play your first tunes, based on seasonal theme songs.

This level takes practice to the next level. You’ll deepen your understanding of chord progressions, rhythm and accompaniment for a wider variety of tunes. The aim is to gain fluidity, precision and musical autonomy.

prerequisites: Basic knowledge of the instrument (tuning, basic chords) or an introductory session (instrument supplied)

