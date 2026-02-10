Stage permaculture L’Archipel de Marceau Barro

Stage permaculture L’Archipel de Marceau Barro jeudi 26 mars 2026.

Stage permaculture

L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro Charente

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 09:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :
2026-03-26 2026-04-19 2026-05-17

Venez découvrir de nouvelles manières de produire votre nourriture !
L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 60 82  archipeldemarceau@gmail.com

English :

Come and discover new ways to produce your own food!

