Stage permaculture L’Archipel de Marceau Barro jeudi 26 mars 2026.
L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro Charente
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 09:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-04-19 2026-05-17
Venez découvrir de nouvelles manières de produire votre nourriture !
L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 60 82 archipeldemarceau@gmail.com
English :
Come and discover new ways to produce your own food!
