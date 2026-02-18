Stage permaculture Erstein

Stage permaculture

avenue de la gare Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Lors de ce stage vous apprendrez la méthodologie employée et les points saillants pour poser les premières pierres d’un projet selon les principes de la permaculture.

Exercices pratiques,

Travaux en groupes et échanges sur les projets des participants.

Pique-nique de midi tiré du sac, possible sur place.

Équipement conseillé

-Prévoir de bonnes chaussures ou bottes

-Selon saison et météo, vêtements chauds, veste de pluie, protection contre le soleil (chapeau, crème etc.), vêtements de rechange…

-Pique-nique et gourde

Détails pratiques:

Horaires: 10h-16h30 (pause de 12h à 13h environ)

Nos amis les animaux de compagnie ne sont malheureusement pas autorisés sur le terrain

Réduction si vous prenez plusieurs stages lors du même achat (contactez-nous!) .

avenue de la gare Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 54 84 64 21 contact@canopterre.fr

