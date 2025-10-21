STAGE PERSONNALISE TON TEE-SHIRT FOYER RURAL Grenade

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Participe à un atelier créatif unique à Grenade pour apprendre à personnaliser ton propre tee-shirt ou tote bag blanc grâce à la technique de l’estampe (tampon).

Cet atelier d’initiation ludique à la création d’impressions manuelles est l’occasion idéale pour les enfants et les ados de découvrir une technique artistique originale tout en laissant libre cours à leur imagination.

Encadré par Nelly Cassam Chenaf, intervenante artistique professionnelle, cet atelier propose deux créneaux adaptés à l’âge des participants pour les 6 à 10 ans de 14h00 à 15h30 et pour les 11 à 15 ans de 16h00 à 17h30.

Le stage se déroulera le mardi 21 octobre au Foyer rural de Grenade (31), dans un cadre convivial et stimulant. Tout le matériel est fourni, à l’exception du support à personnaliser. Pense à apporter ton tee-shirt ou ton tote bag blanc pour repartir avec une création unique ! Nombre de places limité inscription conseillée. Rejoins nous pour un moment de création, d’expression et de fun, et repars avec une pièce personnalisée que tu auras réalisée toi-même ! 25 .

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 nellycc.design@gmail.com

English :

Take part in a unique creative workshop in Granada to learn how to personalize your own T-shirt or white tote bag using the stamping technique.

German :

Nimm an einem einzigartigen Kreativ-Workshop in Granada teil und lerne, wie du dein eigenes weißes T-Shirt oder deine Tote Bag mithilfe der Stempeltechnik personalisieren kannst.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio creativo unico a Granada per imparare a personalizzare la vostra T-shirt o la vostra tote bag bianca con la tecnica dello stamping.

Espanol :

Participa en un taller creativo único en Granada para aprender a personalizar tu propia camiseta o bolso blanco mediante la técnica del estampado.

