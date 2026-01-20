Stage petit paysan Les Chevaux du Coat Plourivo

Stage petit paysan

Les Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Un temps pour découvrir et soigner les animaux (poules, cochons d’Inde, chèvres, brebis…) puis découverte des activités avec le poney voltige, jeux avec les poneys ou balade. Pour les enfants de 4 à 8 ans. .

Les Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

