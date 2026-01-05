Stage Petit Randonneur (7 à 10 ans) à Vignes en Selle Vignes en Selle Sèvremoine

Stage Petit Randonneur (7 à 10 ans) à Vignes en Selle

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2026-02-19 09:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

A Vignes en Selle, les enfants apprennent beaucoup sur l’univers des chevaux avec des jeux et des activités ludiques entre Nantes et Cholet.

Orientée vers l’extérieur, ce stage permettra aux cavaliers d’apprendre à équiper leur poney pour aller en balade, jeux de maniabilité sur un parcours en terrain varié, et de la balade comme les grands .

Programme du stage

*Matinée soins des poneys (alimentation, brosser & curer les pieds), apprendre à comprendre son poney (lecture de comportement équin), promenade à pied en extérieur (apprendre à gérer son animal en terrain varié)

*Pause déjeuner & jeux libres

*Préparation des poneys (brosser, curer les pieds et seller) & départ en balade à poney de 60 minutes

*Rangement et départ.

Moment d’échange avec les parents.

Infos complémentaires pique-nique & collation à fournir ainsi qu’une tenue adaptée

Stage découverte destiné aux enfants de 7 à 10 ans.

Attention les places sont limitées (4 places), pensez à réserver votre place. .

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

English :

At Vignes en Selle, children learn a lot about the world of horses with games and fun activities between Nantes and Cholet.

