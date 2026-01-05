Stage Petite Ourse Planétarium Mailly-le-Château
Stage Petite Ourse Planétarium Mailly-le-Château jeudi 12 février 2026.
Stage Petite Ourse
Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-13 18:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-04-16
Il n’est jamais trop tôt pour explorer les mystères des étoiles ! Entre 8 et 14 ans, votre enfant pourra se transformer en un véritable astronome en herbe. Pour décrocher la Petite Ourse , l’astronome en herbe devra suivre un stage en groupe, deux jours et une soirée, encadré par des formateurs agréés. .
Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Petite Ourse
L’événement Stage Petite Ourse Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-01-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)