Stage Petite Ourse Planétarium Mailly-le-Château

Stage Petite Ourse

Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-13 18:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-04-16

Il n’est jamais trop tôt pour explorer les mystères des étoiles ! Entre 8 et 14 ans, votre enfant pourra se transformer en un véritable astronome en herbe. Pour décrocher la Petite Ourse , l’astronome en herbe devra suivre un stage en groupe, deux jours et une soirée, encadré par des formateurs agréés. .

Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Stage Petite Ourse

