Stage philosophie et créativité Saint-Laurent-en-Brionnais 10 juillet 2025 09:00

Saône-et-Loire

Stage philosophie et créativité 32 route de Saint Christophe Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 09:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Stage animé par Giancarlo , professeur de philosophie à l’université de Rome et Christine artiste et art thérapeute. Refaire émerger notre imaginaire et créativité dans une époque où tout tend à s’uniformiser. Mais aussi rendre le quotidien joyeux et repousser les limites du réel.

Le stage qui se déroulera du 10 au 12 juillet 2025 dans le magnifique bocage Brionnais promet d’être une expérience enrichissante axée sur la philosophie et la créativité.

Cette retraite immersive offrira aux participants l’occasion de s’évader du quotidien pour explorer des questions philosophiques profondes tout en stimulant leur créativité à travers divers ateliers et activités.

Les participants pourront profiter de la beauté naturelle de la région, propice à la réflexion et à l’inspiration.

Repas tiré du sac

Renseignements au 0678704738 .

32 route de Saint Christophe

Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 70 47 38 Contact@christineheim.fr

English : Stage philosophie et créativité

German : Stage philosophie et créativité

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage philosophie et créativité Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-06-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais