Stage photo animalier, 65400 Arrens-Marsous, France, Arrens-Marsous

Stage photo animalier 28 février – 1 mai 65400 Arrens-Marsous, France Hautes-Pyrénées

Tarifs : Adulte 150€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T08:00:00+01:00 – 2026-02-28T15:00:00+01:00

Fin : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Au détour d’un sentier, la nature se dévoile dans le silence. Partez à la rencontre de la faune sauvage des Pyrénées, le regard attentif, l’objectif en éveil. Vous apprenez à lire les traces et indices, à deviner une présence, un battement d’aile, une ombre fugace. Découvrez l’affût, une danse avec le temps et vos sens. Quand, soudain, un instant suspendu : le regard d’un isard, le vol d’un gypaète, la discrétion d’un renard. L’expérience se vit en petit comité, trois personnes au maximum, pour que chaque rencontre reste rare, intime et précieuse.

‍ ‍ Départ assuré dès 2 participants.

​ ​ Les thématiques varient selon les saisons : marmottes, rapaces, isards, bouquetins, brame du cerf… (Contactez-moi pour plus d’infos !)

La photographie animalière exige discrétion et respect. Cette prestation vise avant tout l’observation des espèces dans leur milieu naturel. Le bien-être de la faune est une priorité. Chaque sortie se fait avec attention, pour éviter tout dérangement.

Selon la thématique et d’autres facteurs (météo, etc.), le lieu de rendez-vous peut être modifié. En règle générale, les rendez-vous ont lieu dans le secteur de la vallée des Gaves, entre Argelès-Gazost, Cauterets, Arrens-Marsous…

Durée : 7h

Activité organisée par Hadrien – Accompagnateur Montagne et photographe naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-animalier-3791

65400 Arrens-Marsous, France 65400 Arrens-Marsous, France Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-animalier-3791 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-animalier-3791 »}]

Suivez les traces, affutez en silence, captez le secret d’une rencontre. Une immersion discrète au cœur du vivant. Nature Randonnée nature