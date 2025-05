Stage photo animalier – Arrens-Marsous, 9 juin 2025 07:00, Arrens-Marsous.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-09 07:00:00

fin : 2025-06-09

2025-06-09

Vous partirez à la découverte de la faune des Pyrénées à travers la photographie. En toute discrétion, vous observerez les animaux dans leur milieu et vous capturez des instants de vie unique. Les thématiques sont nombreuses selon les saisons marmottes, isards, bouquetins, rapaces, …

Sortie de 7 heures, 400 à 500 m de dénivelé.

-Réservation obligatoire.

-Stage animé et encadré par Hadrien Brasseur, accompagnateur en montagne et photographe. .

ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 59 04 87 68

English :

Discover the fauna of the Pyrenees through photography. Discreetly, you’ll observe animals in their environment and capture moments of unique life. There are many themes to choose from, depending on the season: marmots, isards, ibexes, birds of prey, etc.

7-hour outing, 400 to 500 m ascent.

German :

Sie begeben sich auf eine Entdeckungsreise durch die Tierwelt der Pyrenäen mithilfe der Fotografie. In aller Diskretion beobachten Sie die Tiere in ihrer Umgebung und halten Augenblicke eines einzigartigen Lebens fest. Je nach Jahreszeit gibt es zahlreiche Themen: Murmeltiere, Isarden, Steinböcke, Raubvögel, …

Ausflug von 7 Stunden, 400 bis 500 m Höhenunterschied.

Italiano :

Scoprite la fauna dei Pirenei attraverso la fotografia. Con discrezione, osserverete gli animali nel loro ambiente e catturerete momenti della loro vita unica. Si può scegliere tra molti temi, a seconda della stagione: marmotte, camosci, stambecchi, rapaci, ecc.

Escursione di 7 ore, dislivello da 400 a 500 m.

Espanol :

Descubra la fauna de los Pirineos a través de la fotografía. Discretamente, observará a los animales en su entorno y captará momentos de su vida única. Hay muchos temas para elegir, según la estación: marmotas, rebecos, íbices, aves rapaces, etc.

Salida de 7 horas, ascenso de 400 a 500 m.

