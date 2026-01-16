Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 23 février 2026.
Prise de vue en extérieur et développement en labo photo chambre noire.
Horaires : de 10h30 à 17h30 avec une pause de 13h à 14h.
Stage pour apprendre le développement photographique en tirage argentique noir et blanc.
Du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 14h00 à 17h30
lundi, mardi, mercredi
de 10h30 à 13h00
payant
Tarif :
– de 26 ans : 2,70 euros de l’heure
+ de 26 ans en fonction de votre quotient familial.
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
