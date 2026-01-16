Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Prise de vue en extérieur et développement en labo photo chambre noire.

Horaires : de 10h30 à 17h30 avec une pause de 13h à 14h.

Stage pour apprendre le développement photographique en tirage argentique noir et blanc.

Du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 17h30

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 13h00

payant

Tarif :

– de 26 ans : 2,70 euros de l’heure

+ de 26 ans en fonction de votre quotient familial.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-25T18:30:00+01:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

