Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Prise de vue et développement en labo photo chambre noire.

Prévoir son matériel : un appareil photo argentique et une pellicule noire & blanc 36 poses 400 ISO de marque au

choix :

Agfa APX 400

TRI X Kodak 400

HP5 Ilford 400

Delta Ilford 400

Ketmer Pan 400

Notez que les participants ne peuvent pas rester au centre pendant la pause déjeuner.

Stage pour apprendre le développement des photos en tirage argentique noir et blanc.

Du lundi 20 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 13h00

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 17h30

payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

+ de 26 ans selon le quotient familial

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T17:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



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