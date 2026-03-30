Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage photo argentique Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 avril 2026.
Prise de vue et développement en labo photo chambre noire.
Prévoir son matériel : un appareil photo argentique et une pellicule noire & blanc 36 poses 400 ISO de marque au
choix :
Agfa APX 400
TRI X Kodak 400
HP5 Ilford 400
Delta Ilford 400
Ketmer Pan 400
Notez que les participants ne peuvent pas rester au centre pendant la pause déjeuner.
Stage pour apprendre le développement des photos en tirage argentique noir et blanc.
Du lundi 20 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 10h30 à 13h00
lundi, mardi, mercredi
de 14h00 à 17h30
payant
Tarif :
– de 26 ans 2,70 euros de l’heure
+ de 26 ans selon le quotient familial
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T13:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T17:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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