Stage photo avec Stéphanie Labé Quai Dominique Roquebert Bayonne
Stage photo avec Stéphanie Labé Quai Dominique Roquebert Bayonne dimanche 5 avril 2026.
Stage photo avec Stéphanie Labé
Quai Dominique Roquebert Devant les Halles Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Stéphanie Labé vous propose un stage photo à Bayonne pour débutants sous forme de balade photographique dans la ville.
Guidé.e par Stéphanie, artiste photographe, vous exercez votre regard et votre sensibilité photographique et progressez dans votre pratique technique. Les objectifs du stage photo sont les suivants identifier votre style photographique, retranscrire votre ADN dans vos photos, exercer votre regard et votre sensibilité photographique, progresser dans votre pratique technique (ouverture, vitesse, ISO) et réaliser des photos créatives. .
Quai Dominique Roquebert Devant les Halles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 80 32 stephlabe@gmail.com
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English : Stage photo avec Stéphanie Labé
L’événement Stage photo avec Stéphanie Labé Bayonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bayonne
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