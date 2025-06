Stage photo Dompierre-sur-Besbre 12 juillet 2025 07:00

Allier

Stage photo Office du tourisme de dompierre Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

découvrez les fondamentaux de la photographie en immortalisant des moments uniques Entr’Allier Besbre et Loire et au sein du parc animalier Le PAL.sur réservation

.

Office du tourisme de dompierre

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

discover the fundamentals of photography by immortalizing unique moments Entr’Allier Besbre et Loire and in the animal park Le PAL.on reservation

German :

entdecken Sie die Grundlagen der Fotografie, indem Sie einzigartige Momente festhalten Entr’Allier Besbre et Loire und im Tierpark Le PAL.mit Reservierung

Italiano :

scoprite le basi della fotografia catturando momenti unici a Entr’Allier Besbre et Loire e al parco faunistico Le PAL.Prenotazione obbligatoria

Espanol :

descubra los fundamentos de la fotografía captando momentos únicos en Entr’Allier Besbre et Loire y el parque de animales salvajes Le PAL.reserva obligatoria

