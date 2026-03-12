Stage photo et radio reportage ados printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Un stage qui regroupe des excursions photographiques dans le 10ème arrondissement et une activité de web radio sous forme de podcast et d’interview.

Découvre les techniques photo et le journalisme radio autour d’un reportage sur une thématique choisie en groupe.

Immersion dans le 10ème arrondissement (Quartier du Canal Saint Martin & République).

Expérience en studio et labo photo. Mise en situation dans un studio web radio.

Tu seras accompagné.e par une artiste photographe et une journaliste télé et radio.

Animé par Emilie et Charlotte

*prévoir un repas le midi et un goûter

*autorisation parentale obligatoire pour les sorties photo.

Une semaine de stage pour plonger dans l’univers du journalisme par la photographie et le reportage.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

payant

81 euros

+ 5 euros en cas de première inscription.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-radio-photo-reportage-ados-printemps +33142034078 info-gb@crl10.net



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