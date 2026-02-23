Stage photo initiation à la prise de vue Groupe scolaire Émile Guillaumin Désertines

Stage photo initiation à la prise de vue

Groupe scolaire Émile Guillaumin 9 rue Rouget de Lisle Désertines Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-18

L’Association Multimédia Informatique Biachette organise un stage ouvert aux adultes et enfants et encadré par Pascal NORRE, animateur de l’atelier vidéo.

Limité à 8 participants, qui devront venir avec leur propre appareil photo.

.

Groupe scolaire Émile Guillaumin 9 rue Rouget de Lisle Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 30 39 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Multimédia Informatique Biachette is organizing a workshop open to adults and children, supervised by Pascal NORRE, leader of the video workshop.

Limited to 8 participants, who must bring their own camera.

L’événement Stage photo initiation à la prise de vue Désertines a été mis à jour le 2026-02-23 par Montluçon Tourisme