Stage photo initiation à la prise de vue Groupe scolaire Émile Guillaumin Désertines mercredi 18 mars 2026.
Groupe scolaire Émile Guillaumin 9 rue Rouget de Lisle Désertines Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : Mercredi 2026-03-18 16:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00
2026-03-18
L’Association Multimédia Informatique Biachette organise un stage ouvert aux adultes et enfants et encadré par Pascal NORRE, animateur de l’atelier vidéo.
Limité à 8 participants, qui devront venir avec leur propre appareil photo.
Groupe scolaire Émile Guillaumin 9 rue Rouget de Lisle Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 30 39 44
The Association Multimédia Informatique Biachette is organizing a workshop open to adults and children, supervised by Pascal NORRE, leader of the video workshop.
Limited to 8 participants, who must bring their own camera.
