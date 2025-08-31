Stage photo « La faune en ville » TARBES Tarbes
Stage photo « La faune en ville » TARBES Tarbes dimanche 31 août 2025.
Stage photo « La faune en ville »
TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées
Notre partenaire Tarbes Tourisme, Hadrien Brasseur, Photographe et Accompagnateur Montagne vous invite à le suivre dans cette aventure photographique passionnante !
Au coeur de la ville de Tarbes, découvrez un écrin de nature unique où la faune cohabite avec l’homme.
Des écureuils voltigeurs aux oiseaux palmés, vous serez étonné par la diversité des habitants du Jardin Massey. L’occasion unique de prendre le temps de travailler la technique photo.
Covoiturage possible depuis Argelès-Gazost (parking Carrefour Market)
Possibilité de louer du matériel photo à Camara Pau
4 personnes maximum (minimum 3 inscrits)
Matériel à prévoir :
– un appareil photo réflex (ou hybride)
– un téléobjectif (minimum 400 mm)
– une(des)batterie(s) chargée(s)
– une carte SD (ou autre espace de stockage)
– un trépied ou monopode (facultatif)
– une paire de jumelles (facultatif)
– une paire de chaussures de marche (fermées)
– un sac à dos (20L)
– des en-cas
– une tenue adaptée à la marche et à la météo (veste et pantalon déperlants ou imperméables)
– de l’eau 1L minimum
– une protection solaire (chapeau, crème solaire, lunettes de soleil)
> Réservation voir site internet (bloc Coordonnées)
TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 59 04 87 68 brasseur.hadrien@gmail.com
English :
Our partner Tarbes Tourisme, Hadrien Brasseur, Photographer and Mountain Leader, invites you to follow him on this exciting photographic adventure!
In the heart of Tarbes, discover a unique natural setting where wildlife coexists with man.
From flying squirrels to webbed birds, you’ll be amazed by the diversity of Jardin Massey’s inhabitants. A unique opportunity to work on your photography technique.
Car pooling available from Argelès-Gazost (Carrefour Market parking lot)
Photo equipment available for hire at Camara Pau
4 people maximum (minimum 3 participants)
Equipment required :
– reflex (or hybrid) camera
– telephoto lens (minimum 400 mm)
– charged battery(ies)
– sD card (or other storage space)
– tripod or monopod (optional)
– a pair of binoculars (optional)
– a pair of walking shoes (closed-toe)
– rucksack (20L)
– snacks
– hiking and weather-appropriate clothing (water-repellent jacket and pants)
– 1L water minimum
– sun protection (hat, sun cream, sunglasses)
> Booking: see website (contact details block)
German :
Unser Partner Tarbes Tourisme, Hadrien Brasseur, Fotograf und Bergbegleiter, lädt Sie ein, ihn auf diesem spannenden fotografischen Abenteuer zu begleiten!
Im Herzen der Stadt Tarbes entdecken Sie ein einzigartiges Stück Natur, in dem die Tierwelt mit dem Menschen zusammenlebt.
Von flatternden Eichhörnchen bis hin zu Vögeln mit Schwimmhäuten werden Sie über die Vielfalt der Bewohner des Jardin Massey staunen. Eine einmalige Gelegenheit, sich die Zeit zu nehmen, um an der Fototechnik zu arbeiten.
Fahrgemeinschaften sind von Argelès-Gazost aus möglich (Parkplatz Carrefour Market)
Möglichkeit, Fotoausrüstung in Camara Pau zu mieten
maximal 4 Personen (mindestens 3 angemeldete Personen)
Mitzubringendes Material:
– eine Spiegelreflexkamera (oder Hybridkamera)
– ein Teleobjektiv (mindestens 400 mm)
– einen (mehrere) geladene(n) Akku(s)
– eine SD-Karte (oder anderen Speicherplatz)
– ein Stativ oder Einbeinstativ (optional)
– ein Fernglas (optional)
– ein Paar Wanderschuhe (geschlossen)
– einen Rucksack (20L)
– ein paar Snacks
– der Wanderung und dem Wetter angepasste Kleidung (wasserabweisende oder wasserdichte Jacke und Hose)
– wasser mindestens 1L
– sonnenschutz (Hut, Sonnencreme, Sonnenbrille)
> Reservierung: siehe Website (Block Kontaktdaten)
Italiano :
Il nostro partner Tarbes Tourisme, Hadrien Brasseur, fotografo e guida alpina, vi invita a seguirlo in questa emozionante avventura fotografica!
Nel cuore della città di Tarbes, scoprite un ambiente naturale unico dove la fauna selvatica vive fianco a fianco con l’uomo.
Dagli scoiattoli volanti agli uccelli palmati, rimarrete stupiti dalla diversità degli abitanti del Jardin Massey. È un’occasione unica per esercitarsi nella tecnica fotografica.
Possibilità di noleggio auto da Argelès-Gazost (parcheggio Carrefour Market)
Attrezzatura fotografica disponibile a noleggio presso Camara Pau
massimo 4 persone (minimo 3 iscritti)
Attrezzatura da portare :
– una macchina fotografica reflex (o ibrida)
– un teleobiettivo (minimo 400 mm)
– una o più batterie cariche
– una scheda SD (o altro spazio di memoria)
– un treppiede o un monopiede (opzionale)
– un binocolo (facoltativo)
– un paio di scarpe da trekking (chiuse)
– zaino (20 litri)
– spuntini
– abbigliamento adatto alla camminata e alle condizioni atmosferiche (giacca e pantaloni impermeabili)
– almeno 1 litro d’acqua
– protezione solare (cappello, crema solare, occhiali da sole)
> Prenotazione: vedi sito web (blocco dei contatti)
Espanol :
Nuestro colaborador Tarbes Tourisme, Hadrien Brasseur, fotógrafo y guía de montaña, le invita a seguirle en esta apasionante aventura fotográfica
En el corazón de la ciudad de Tarbes, descubra un marco natural único donde la fauna convive con el hombre.
Desde ardillas voladoras hasta pájaros palmeados, le sorprenderá la diversidad de los habitantes del Jardin Massey. Una ocasión única para practicar su técnica fotográfica.
Coche compartido disponible desde Argelès-Gazost (aparcamiento del mercado Carrefour)
Alquiler de material fotográfico en Camara Pau
máximo 4 personas (mínimo 3 inscritos)
Material a llevar :
– una cámara réflex (o híbrida)
– un teleobjetivo (400 mm como mínimo)
– batería(s) cargada(s)
– una tarjeta SD (u otro espacio de almacenamiento)
– un trípode o monopié (opcional)
– un par de prismáticos (opcional)
– un par de zapatos para caminar (cerrados)
– mochila (20 litros)
– tentempiés
– ropa adecuada para la marcha y las condiciones meteorológicas (chaqueta y pantalón impermeables)
– 1 litro de agua como mínimo
– protección solar (sombrero, crema solar, gafas de sol)
> Reservas: consulte el sitio web (bloque de datos de contacto)
