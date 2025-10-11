Stage Photo Sortir du mode automatique Rue Georges Bizet Allonnes

Rue Georges Bizet Maison des Arts Allonnes Sarthe

Tarif : – – 65 EUR

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Apprendre à maîtriser les bases de la photographie en mode manuel pour prendre des photos créatives et contrôlées.

Au cours de cette journée, vous apprendrez les bases essentielles pour maîtriser les réglages manuels ouverture, vitesse d’obturation, ISO, et composition. Vous réaliserez des exercices pratiques pour comprendre comment la lumière, le cadrage et les réglages influencent vos images. Rejoignez-nous pour sortir du mode automatique et donner vie à vos photos avec intention et originalité ! .

Rue Georges Bizet Maison des Arts Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

English :

Learn to master the basics of manual photography for creative, controlled shots.

German :

Lernen Sie, die Grundlagen der Fotografie im manuellen Modus zu beherrschen, um kreative und kontrollierte Fotos zu machen.

Italiano :

Imparate a padroneggiare le basi della fotografia in modalità manuale per scattare foto creative e controllate.

Espanol :

Aprende a dominar los fundamentos de la fotografía en modo manual para poder hacer fotos creativas y controladas.

