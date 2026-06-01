Lachaussée

Stage photo spécial libellules

Lachaussée Meuse

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:30:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Sortie de pleine nature accessible aux plus jeunes (dès 12 ans) accompagnés de leurs parents.

C’est une sortie qui permettra à tous de découvrir le petit monde des zones humides les libellules .

Le matériel sera mis à disposition jumelles et appareils photo.

Sur réservation, places limitées.Tout public

30 .

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est +33 6 28 60 50 86 fabrice.andre.57@gmail.com

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English :

An outdoor excursion suitable for young people (ages 12 and up) accompanied by their parents.

This excursion will allow everyone to discover the fascinating world of the dragonflies wetlands.

Equipment will be provided, including binoculars and cameras.

Reservations required; limited spaces available.

L’événement Stage photo spécial libellules Lachaussée a été mis à jour le 2026-06-16 par MEUSE ATTRACTIVITE