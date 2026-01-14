Stage photo street art hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Prise de vues numériques et argentiques :

– post-production sur ordinateur,

– développement et tirage en laboratoire.

Une clé USB est nécessaire pour récupérer les photos numériques.

Il n’est pas indispensable que chaque enfant dispose d’un appareil. S’il en a un, il peut l’apporter, sinon il pourra s’en faire prêter un pendant les séances.

Prévoir un encas, une gourde d’eau et une tenue adaptée pour marcher.

Animé par Emilie

Objectif : capturer la ville ! Excursions photographiques dans Paris.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 14h00

payant

54 euros + 20 euros de frais de fournitures

(+5 euros en cas de première inscription).

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T15:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T14:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T14:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T14:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T14:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T14:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-photo-street-art-hiver +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Jean Verdier et trouvez le meilleur itinéraire

