Stage photo street art hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS lundi 23 février 2026.
Prise de vues numériques et argentiques :
– post-production sur ordinateur,
– développement et tirage en laboratoire.
Une clé USB est nécessaire pour récupérer les photos numériques.
Il n’est pas indispensable que chaque enfant dispose d’un appareil. S’il en a un, il peut l’apporter, sinon il pourra s’en faire prêter un pendant les séances.
Prévoir un encas, une gourde d’eau et une tenue adaptée pour marcher.
Animé par Emilie
Objectif : capturer la ville ! Excursions photographiques dans Paris.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 14h00
payant
54 euros + 20 euros de frais de fournitures
(+5 euros en cas de première inscription).
Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans.
Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-photo-street-art-hiver +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/
