Stage Photographie à Saint-Rémy Saint-Rémy

Stage Photographie à Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Stage Photographie
Le portrait en éclairage studio
Maitrisez les sources lumineuses, les contrastes et les ambiances pour sculpter les visages, sublimer les expressions et affirmer une intention artistique forte.
Tarif 120€ .
2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
