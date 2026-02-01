Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié Les Térébinthes Crozon

Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié

Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Découvrez ou développer vos techniques et votre style en photographie pour saisir le portrait humain. Matériel à prévoir: appareil numérique (pas un smartphone)avec accès aux réglages principaux Vitesse Ouverture ISO et ordinateur (ou tablette connectée à l’appareil) avec un logiciel, même simple, pour le traitement. .

Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 33 06 72 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié

L’événement Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié Crozon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime