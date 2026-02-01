Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié Les Térébinthes Crozon
Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié Les Térébinthes Crozon lundi 16 février 2026.
Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié
Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:30:00
Date(s) :
2026-02-16
Découvrez ou développer vos techniques et votre style en photographie pour saisir le portrait humain. Matériel à prévoir: appareil numérique (pas un smartphone)avec accès aux réglages principaux Vitesse Ouverture ISO et ordinateur (ou tablette connectée à l’appareil) avec un logiciel, même simple, pour le traitement. .
Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 33 06 72 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié
L’événement Stage photographie portrait humain avec Guillaume Prié Crozon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime