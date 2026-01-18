Stage photographique en bateau Nonsard-Lamarche

Stage photographique en bateau

Fabrice, guide nature photographe, vous propose une sortie photographique dans un cadre exceptionnel, en bateau sur le lac de Madine, formule journée ou demi-journée.

Pour les passionnés de photographie animalière, vous êtes au bon endroit !

Dès l’aube, la nature s’éveille, vous embarquerez sur le majestueux lac de Madine pour vivre des moments inoubliables. Vous découvrirez une faune et une flore remarquables dans un biotope préservé.

Cet accompagnement sur mesure vous permettra d’accroître vos connaissances dans les domaines de la photo en pleine nature des écosystèmes aquatiques.

Au cours de cette sortie, vous pourrez apprécier des produits régionaux locaux (petite dégustation).

Le matériel peut être mis à disposition.

Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Toute l’année, tous les dimanches sur réservation, 3 personnes maximum.

En ½ journée (4 heures) départ à l’aube. A partir de 150 €/1 personne et 200 €/2 personnes.

En journée départ à l’aube. A partir de 300 €/1 personne et 400 €/ 2 personnes.

Ou possibilité de convenir d’autres horaires.Adultes

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 6 28 60 50 86 fabrice.andre.57@gmail.com

English :

Fabrice, nature guide and photographer, offers you a photographic outing in an exceptional setting, by boat on Lac de Madine, for a full or half day.

If you’re passionate about wildlife photography, you’ve come to the right place!

At dawn, when nature awakens, you’ll embark on the majestic Lac de Madine for an unforgettable experience. You’ll discover remarkable flora and fauna in an unspoilt biotope.

This tailor-made program will enable you to expand your knowledge of nature photography and aquatic ecosystems.

During this outing, you’ll be able to enjoy local regional products (small tasting session).

Equipment can be provided.

Please bring weather-appropriate clothing.

When is the event held?

All year round, every Sunday by prior arrangement, maximum 3 people.

½ day (4 hours): departure at dawn. From 150 ?/1 person and 200 ?/2 persons.

Full day: departure at dawn. From 300 ?/1 person and 400 ?/2 persons.

Or other times can be arranged.

