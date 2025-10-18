Stage photos Couleurs d’automne en Mâconnais Solutré-Pouilly

Solutré/ Vergisson/ Fuissé Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 240 – 240 – 240 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-18

TARIF PROMO avec le code AUTOMNE jusqu’au 10/09 215 € au lieu de 240 €.

En petit groupe (max 6 personnes), travail sur différents thèmes (street, paysages, poses longues, storytelling)

Au programme Jour 1 de 10h…. à 22 heures

1. Village mâconnais, révision des fondamentaux

2. Paysages mâconnais autour de la Roche de Solutré (lumière, position, composition)

3. Coucher de soleil sur les roches ( gestion du positionnement et de la lumière)

4. La ville, la nuit (2 heures), pose longue, filés (si ciel étoilé poses longues sur les roches)

En prime visite d’un domaine viticole, dégustation.

Jour 2 de 7h30 à 16h

1. Lever de soleil sur la Roche de Solutré

2. Couleurs d’automne, entre vignes et monts du mâconnais au pied de la Roche de Solutré

3. Village mâconnais typique

4. Débriefing individuel sur vos photos

En prime petit déjeuner au pied de la Roche de Solutré offert

Les couleurs automnales c’est

Encadrement et formation par un professionnel

Un bilan de compétence avant pour adapter le workshop à chacun.

Un support PDF pour les ateliers (technique, composition, lumière)

7 à 8 ateliers sur deux jours

Un lever de soleil

Un coucher de soleil

Travail photos de nuit.

Un débriefing en fin de stage.

Une visio d’une heure en individuel dans le mois qui suit. Une hotline durant un mois

– Workshop assuré par un photographe professionnel (Philippe Dodet)

– Accompagnement tout au long du weekend

– Possibilité de vous véhiculer en gare (Mâcon-Loché TGV ou Mâcon centre)

Le programme peut évoluer en fonction de la météo ou de contraintes extérieures

Possibilité d’annulation ou de report si quota ( 3 personnes ) non atteint

Non-compris

-Hébergements (nous pouvons vous conseiller sur ce point)

-Repas .

Solutré/ Vergisson/ Fuissé Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 94 21 34 phdodet.photos@gmail.com

