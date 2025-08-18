Stage photos nocturne Saint-Brisson

Stage photos nocturne Saint-Brisson lundi 18 août 2025.

Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Gratuit

Début : 2025-08-18 16:30:00

2025-08-18

Venez apprendre à capturer étoiles et la voie lactée en Morvan !

Le ciel en Morvan, d’une qualité incroyable nous révèle constellations et voie lactée, permets de se plonger avec poésie dans l’infini de l’univers. Venez apprendre à immortaliser ce moment…

Le Parc du Morvan dans le cadre de sa labellisation RICE en partenariat avec Yvon Letrange photographe, vous propose un stage photo nocturne, le lundi 18 août 2025, à partir de 16h30.

Au programme

• présentation de la démarche RICE Morvan de 17h00 à 17h30

• cours théorique de 17h30 à 19h30 quels réglages pour réussir à capter étoile et voie lactée, équipements nécessaires,

• 19h45 20h45 repas tiré du sac

• 21h00 début de la pratique, en extérieur

Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

