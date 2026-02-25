Stage pilate parents/enfants Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Stage pilate parents/enfants

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Il y a Ponce et il y a Jenny. Pour ce stage parents/enfants (à partir de 4 ans) ce sera Jenny. Normal, c’est la meilleure des deux ;)

Pilates Parents-enfants Infos au 02 31 82 22 73

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org

English :

There’s Ponce and there’s Jenny. For this parents/children workshop (ages 4 and up) it’ll be Jenny. Normal, she’s the better of the two ;)

Pilates Parents-enfants Infos au 02 31 82 22 73

