Stage pilate parents/enfants Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville
Stage pilate parents/enfants
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14
Il y a Ponce et il y a Jenny. Pour ce stage parents/enfants (à partir de 4 ans) ce sera Jenny. Normal, c’est la meilleure des deux ;)
Pilates Parents-enfants Infos au 02 31 82 22 73
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org
English :
There’s Ponce and there’s Jenny. For this parents/children workshop (ages 4 and up) it’ll be Jenny. Normal, she’s the better of the two ;)
L’événement Stage pilate parents/enfants Mondeville a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité