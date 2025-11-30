Stage Pilates Dole
SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Challenge Pilates, 3h de cours, possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers
animé par Delphine Boegli, coach pilates
Tarifs 20€ l’atelier, 30€ les 2, 50€ les 3 .
SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
