Stage Pilates

SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Challenge Pilates, 3h de cours, possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers

animé par Delphine Boegli, coach pilates

Tarifs 20€ l’atelier, 30€ les 2, 50€ les 3 .

SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

English : Stage Pilates

German : Stage Pilates

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Pilates Dole a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE