STAGE PILATES Saint-Étienne-Vallée-Française

Salle Polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Stage Pilates tous niveaux, débutant.es bienvenu.es ! Du lundi au vendredi. Inscription sur place, infos 06 52 62 03 96.

Mal de dos, perte de souffle… Soulageons nos corps avec une remise en forme Pilates !

Du Lundi au vendredi, tarif au cours, à la semaine ou au mois (+ adhésion Foyer Rural de 10€).

Inscription sur place, Visio possible.

Renseignements 06 52 62 03 96. .

Salle Polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 52 62 03 96

English :

Pilates classes for all levels, beginners welcome! Monday to Friday. Registration on site, info: 06 52 62 03 96.

German :

Pilates-Kurs für alle Niveaus, Anfänger willkommen! Von Montag bis Freitag. Anmeldung vor Ort, Infos: 06 52 62 03 96.

Italiano :

Corsi di Pilates per tutti i livelli, i principianti sono i benvenuti! Da lunedì a venerdì. Iscrizioni in loco, info: 06 52 62 03 96.

Espanol :

Clases de Pilates para todos los niveles, ¡principiantes bienvenidos! De lunes a viernes. Inscripciones in situ, info: 06 52 62 03 96.

