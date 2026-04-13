Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage pilates-yoga parent-enfant Mercredi 15 avril, 10h15 Studio de danse de Gestes et expression Gironde

Tarif duo adhérent : 20€ / non adhérent : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:15:00+02:00 – 2026-04-15T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:15:00+02:00 – 2026-04-15T11:15:00+02:00

Stage de pilates yoga en duo parent enfant pour les 4 à 8 ans.

Studio de danse de Gestes et expression Carré des Jalles – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]

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Parentalité : Gestes et expression