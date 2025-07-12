Stage Pilotage Magny Cours D58 Magny-Cours

Stage Pilotage Magny Cours

D58 Circuit de Nevers-Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2025-11-08 08:30:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

2025-11-08

Que vous soyez débutant en pilotage ou passionné de voitures sportives en quête d’adrénaline, les stages pilotage sont conçus pour vous plonger au cœur de l’action. Aux commandes de la voiture de vos rêves et guidé par des professionnels diplômés, vous découvrez le plaisir de la vitesse dans un environnement sécurisé et professionnel au volant d’une Porsche, Ferrari, Lamborghini …

Quelle voiture piloter sur le circuit Club Magny Cours ?

Sur le circuit Club de Nevers Magny-Cours, Motorsport Academy vous offre le choix de piloter la voiture de vos rêves parmi des marques et des modèles de renommée internationale comme la Porsche 992 GT3 RS, la Ferrari F8 Tributo, la Lamborghini Huracán STO , la McLaren Artura …

A qui s’adressent les stages de pilotage Magny Cours ?

Envie de vivre ou d’offrir une expérience unique au rythme des montées d’adrénaline ? Les stages de pilotage avec Motorsport Academy sont exactement ce qu’il vous faut ! Dans un cadre sécurisé, vous pouvez prendre le volant de l’un de nos bolides dès lors que

– vous avez 18 ans et êtes titulaire du permis B de conduire,

– vous avez plus de 15 ans et êtes détenteur de l’Attestation de Fin de Formation Initiale (AFFI) dans le cadre de la conduite accompagnée. .

D58 Circuit de Nevers-Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

