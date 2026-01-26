Stage pilotage VTT (6-8 ans)

Espace fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 35 EUR

Date :

Début : 2026-02-09 09:30:00

fin : 2026-02-09 16:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Stage pilotage VTT, encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Réservation en ligne www.vttenvelay.fr

.

Espace fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 52 09 40

English :

MTB driving course, supervised by Wilfrid Delolme, MTB instructor. Book online www.vttenvelay.fr

L’événement Stage pilotage VTT (6-8 ans) Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron