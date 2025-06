Stage pilotage VTT (6 à 8 ans) – Bas-en-Basset 22 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Stage pilotage VTT (6 à 8 ans) Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 10:00:00

fin : 2025-07-22 16:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Stage pilotage VTT enfant de 6 à 8 ans, encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Réservation en ligne www.vttenvelay.fr

.

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 52 09 40

English :

MTB driving course for children aged 6 to 8, supervised by Wilfrid Delolme, MTB instructor. Book online www.vttenvelay.fr

German :

Mountainbike-Pilotkurs für Kinder von 6 bis 8 Jahren, betreut von Wilfrid Delolme, einem Mountainbike-Lehrer. Online-Reservierung www.vttenvelay.fr

Italiano :

Corso di guida in MTB per bambini dai 6 agli 8 anni, sotto la supervisione di Wilfrid Delolme, istruttore di MTB. Prenota online su www.vttenvelay.fr

Espanol :

Curso de conducción de BTT para niños de 6 a 8 años, supervisado por Wilfrid Delolme, instructor de BTT. Reserva en línea en www.vttenvelay.fr

L’événement Stage pilotage VTT (6 à 8 ans) Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron