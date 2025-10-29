Stage piscine pour les 11-17 ans, à Aquasud Bourganeuf

Stage piscine pour les 11-17 ans, à Aquasud

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Ton défi des vacances apprendre à nager !

Tu relèves le challenge ?

Départ du CAVL Agora, à 9h, pour la piscine Aquasud d’Aubusson

4 places disponibles

Participation de 40€ demandée .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

