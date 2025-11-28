Stage plantes l’hiver respirer et cultiver la lumière MFR Doucier Doucier

Stage plantes l’hiver respirer et cultiver la lumière MFR Doucier Doucier vendredi 28 novembre 2025.

Stage plantes l’hiver respirer et cultiver la lumière

MFR Doucier 500 Impasse des Vernes Doucier Jura

Tarif : – – 280 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Stage plantes l’hiver du 28 novembre en soirée au 30 fin d’après-midi au bord du lac de Chalain.

Reconnaissance plantes sauvages médicinales comestibles et toxiques en hiver, plantes médicinales, faire tes mélanges à partir de tes cueillettes, principaux constituants des plantes, macérats…

Hébergement en chambre individuelle avec vue sur le lac, toilettes et salle de bain privatifs.

Sur réservation. .

MFR Doucier 500 Impasse des Vernes Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

English : Stage plantes l’hiver respirer et cultiver la lumière

German : Stage plantes l’hiver respirer et cultiver la lumière

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage plantes l’hiver respirer et cultiver la lumière Doucier a été mis à jour le 2025-09-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE