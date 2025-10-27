Stage plantes sauvages comestibles Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou

Stage plantes sauvages comestibles

Sainte-Christine Le Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Balade et cueillette de plantes sauvages comestibles dans le Parc du Château du Martreil à Sainte-Chistine.

Balade et cueillette en nature dans le splendide Parc du Château du Martreil dans le Maine-et-Loire.

Vous serez guidé(e)s par Michel Kotenkoff, spécialiste en plantes sauvages comestibles.

Retour vers 15h30 dans une des dépendance du château pour préparer et cuisiner la cueillette. Avant cela, vous ferez un herbier géant sur table, en regroupant les plantes par espèce en leur mettant un nom. Étape précieuse pour mieux mémoriser.

OBJECTIFS

Progresser en autonomie et reconnaissance en cueillette sauvage, identifier et cuisiner plusieurs plantes sauvages comestibles, en toute confiance

– Nommer et décrire les principales parties d’une plante

– Identifier quelques plantes comestibles

– Identifier les risques quand au parasitisme, la pollution.

– Réaliser une cueillette simple

– Cueillir tout en préservant le milieu, l’équilibre naturel des plantes

– Préparer puis cuisiner de manière simple la cueillette

LES BONUS

– Une liste de plantes de cette saison

– Quelques recettes basiques

D’autres dates sont proposées. Consulter le site internet .

Sainte-Christine Le Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 76 67 19 inspir.sauvage@gmail.com

English :

Walk and pick wild edible plants in the park of the Château du Martreil in Sainte-Chistine.

German :

Spaziergang und Sammeln von essbaren Wildpflanzen im Park des Château du Martreil in Sainte-Chistine.

Italiano :

Passeggiata e raccolta di piante selvatiche commestibili nel parco dello Château du Martreil a Sainte-Chistine.

Espanol :

Pasee y recoja plantas silvestres comestibles en el parque del Château du Martreil, en Sainte-Chistine.

