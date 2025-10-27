STAGE PLISSAGE Atelier Viaduc des Arts Paris

L’art de plisser le tissu à la main

Le plissage est une technique d’en­noblissement textile qui consiste à mar­quer des plis sur une étoffe, un tissu. Le tissu plat peut alors prendre des quanti­tés de formes différentes.

Le plissage demande une grande pré­cision dans chaque étape de travail, du tracé au pliage. Chaque millimètre est important.

Pour réaliser des plissés au métier, des moules en carton sont créés. Le moule est composé de deux planches sépa­rables, une supérieure et une inférieure. Les deux planches doivent être parfaite­ment identiques pour venir se superpo­ser et les motifs s’imbriquer les uns dans les autres.

Le moule est ouvert et entièrement déplié sur une table. La planche supé­rieure est soulevée et des poids viennent tendre la planche contre la table. Le tis­su, coupé à la taille souhaitée, est dé­posé délicatement sur la planche infé­rieure. Le moule peut alors être refermé et serré au maximum pour que les plis s’impriment.

Le métier est ensuite placé sous la va­peur pendant quelques minutes puis laissé à l’air pour qu’il sèche.

Accompagné par notre ennoblisseur textile, Lisa Cochonneau, ce stage vous initiera à la réalisation de plis (les motifs chevron et tressé seront abordés) conférant à votre pièce de tissu un aspect d’œuvre d’art textile.

Intervenante : Lisa Cochonneau

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 410 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif Formation Professionnelle : 960 € TTC

Dates : Du 2 au 5 Mars 2026

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org.

Atelier Viaduc des Arts 35, avenue Daumesnil 75012 Paris

