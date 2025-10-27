STAGE PLISSAGE Atelier Viaduc des Arts Paris
STAGE PLISSAGE Atelier Viaduc des Arts Paris lundi 2 mars 2026.
L’art de plisser le tissu à la main
Le plissage est une technique d’ennoblissement textile qui consiste à marquer des plis sur une étoffe, un tissu. Le tissu plat peut alors prendre des quantités de formes différentes.
Le plissage demande une grande précision dans chaque étape de travail, du tracé au pliage. Chaque millimètre est important.
Pour réaliser des plissés au métier, des moules en carton sont créés. Le moule est composé de deux planches séparables, une supérieure et une inférieure. Les deux planches doivent être parfaitement identiques pour venir se superposer et les motifs s’imbriquer les uns dans les autres.
Le moule est ouvert et entièrement déplié sur une table. La planche supérieure est soulevée et des poids viennent tendre la planche contre la table. Le tissu, coupé à la taille souhaitée, est déposé délicatement sur la planche inférieure. Le moule peut alors être refermé et serré au maximum pour que les plis s’impriment.
Le métier est ensuite placé sous la vapeur pendant quelques minutes puis laissé à l’air pour qu’il sèche.
Accompagné par notre ennoblisseur textile, Lisa Cochonneau, ce stage vous initiera à la réalisation de plis (les motifs chevron et tressé seront abordés) conférant à votre pièce de tissu un aspect d’œuvre d’art textile.
Intervenante : Lisa Cochonneau
Nombre de places : 8 personnes
Tarif : 410 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif Formation Professionnelle : 960 € TTC
Dates : Du 2 au 5 Mars 2026
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org.
Tous niveaux
Du lundi 02 mars 2026 au jeudi 05 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 17h00
payant
Tarif : 410 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d'une remise de 10% sur le prix des stages)
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Atelier Viaduc des Arts 35, avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org