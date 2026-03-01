Stage pluridisciplinaire Maison de la danse Istres

Stage pluridisciplinaire

Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026 de 10h à 18h31. Maison de la danse 2 chemin de la combe aux fées Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:31:00

Date(s) :

2026-03-14

Ce stage est ouvert aux adolescents dès 12 ans et aux adultes, avec un accès dès 8 ans pour le break et le hip-hop. Guillaume Zimmermann (moderne), Yoann Bondioli (break), Jean Ohouman (afro), Layla Schneider (hip-hop) et Manuela La Islena (flamenco)

Les samedi 14 et dimanche 15 mars 2026, l’association Pulsion organise à Istres un stage de danse ouvert

aux adolescents dès 12 ans et aux adultes, avec un accès dès 8 ans pour le break et le hip-hop. Cinq artistes

invités proposeront des cours en moderne, break, afro, hip-hop et flamenco, adaptés à tous les niveaux. Un

week-end intensif qui confirme le dynamisme culturel d’Istres et la place de Pulsion comme acteur majeur de

la danse en Ouest-Provence.



Guillaume Zimmermann (moderne), Yoann Bondioli (break), Jean Ohouman (afro), Layla Schneider (hiphop) et Manuela La Islena (flamenco et bata) accompagneront les stagiaires tout au long du week-end. Leur

complémentarité artistique garantit un enseignement exigeant et accessible, du niveau débutant au niveau

avancé.



Afin de rendre cet événement accessible au plus grand nombre, Pulsion propose un tarif à l’unité de 18 €

pour les adhérents et 21 € pour les non adhérents.

Un forfait trois cours est également disponible au prix de 45 € pour les adhérents et 54 € pour les non adhérents. .

Maison de la danse 2 chemin de la combe aux fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 81 81 pulsion@danse-istres.com

English :

This workshop is open to teenagers aged 12 and over and to adults, with access from age 8 for break and hip-hop. Guillaume Zimmermann (modern), Yoann Bondioli (break), Jean Ohouman (afro), Layla Schneider (hip-hop) and Manuela La Islena (flamenco)

