Stage pluridisciplinaire Pulsion Maison de la Danse Istres

Stage pluridisciplinaire Pulsion

Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026. Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

L’association Pulsion organise un stage pluridisciplinaire ouvert aux adolescents et aux adultes les 14 et 15 mars 2026. Deux jours de découverte, d’apprentissage et de partage autour de différentes esthétiques, encadrées par des artistes reconnus.

Au programme



-Moderne Guillaume Zimmermann.

-Afro Jean Ohouman, accompagné d’un groupe de musiciens live pour une immersion rythmique complète.

-Flamenco Manuela La Islena, danseuse au style expressif et inspiré.

-Hip-Hop Yoann Bondioli et Layla Schneider sur le samedi et le dimanche pour varier les approches et les techniques. .

Maison de la Danse CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 81 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pulsion association is organizing a multi-disciplinary workshop open to teenagers and adults on March 14 and 15, 2026. Two days of discovery, learning and sharing around different aesthetics, supervised by recognized artists.

L’événement Stage pluridisciplinaire Pulsion Istres a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Istres