Stage PLURIVERT Saint-Saud-Lacoussière 7 juillet 2025 07:00

Dordogne

Stage PLURIVERT Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-07

Stage artistique d’une semaine menant à un spectacle dans le coeur du bourg. Théâtre Natalia Dufraisse, danse Natividad Capdevila, musique et chant Alberi Sonori (duo), teinture végétale Sandrine Bonheure. Tous âges et niveaux bienvenus. Intergénérationnel et interculturel.

Stage artistique d’une semaine menant à un spectacle dans le coeur du bourg. Théâtre Natalia Dufraisse, danse Natividad Capdevila, musique et chant Alberi Sonori (duo), teinture végétale Sandrine Bonheure. Tous âges et niveaux bienvenus. Intergénérationnel et interculturel possibilité d’inscrire son enfant ou de venir en binôme parent-enfant. .

Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact.plurivert@gmail.com

English : Stage PLURIVERT

One-week artistic workshop leading to a show in the heart of the village. Theater Natalia Dufraisse, dance Natividad Capdevila, music and singing Alberi Sonori (duo), vegetable dye Sandrine Bonheure. All ages and levels welcome. Intergenerational and intercultural.

German : Stage PLURIVERT

Einwöchiges Kunstpraktikum, das zu einer Aufführung im Herzen des Ortes führt. Theater Natalia Dufraisse, Tanz Natividad Capdevila, Musik und Gesang Alberi Sonori (Duo), Pflanzenfärben Sandrine Bonheure. Alle Altersgruppen und Niveaus willkommen. Generationsübergreifend und interkulturell.

Italiano :

Un laboratorio artistico di una settimana che precede uno spettacolo nel cuore del villaggio. Teatro Natalia Dufraisse, danza Natividad Capdevila, musica e canto Alberi Sonori (duo), tintura vegetale Sandrine Bonheure. Tutte le età e tutti i livelli sono benvenuti. Intergenerazionale e interculturale.

Espanol : Stage PLURIVERT

Una semana de talleres artísticos previos a un espectáculo en el corazón del pueblo. Teatro Natalia Dufraisse, danza Natividad Capdevila, música y canto Alberi Sonori (dúo), tinte vegetal Sandrine Bonheure. Todas las edades y niveles bienvenidos. Intergeneracional e intercultural.

L’événement Stage PLURIVERT Saint-Saud-Lacoussière a été mis à jour le 2025-06-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin