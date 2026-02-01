Stage Pôle Dance adulte Rouans

Stage Pôle Dance adulte

Gymnase Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:30:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-14 2026-05-16

Amateur(s) de danse et de prouesse en tout genre, que diriez-vous de venir découvrir le pôle danse ? Rendez-vous à la salle du gymnase de Rouans.

A programme

Travail technique et artistique autour de la pôle figures, transitions, fluidité et expression corporelle, adapté au niveau des participantes.

Pratique

stage réservé aux adultes

réservation en ligne via le lien web ici

durée de la session 2 heures

Gymnase Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 70 08 76 extravadance44@gmail.com

English :

If you’re a fan of dance and prowess of all kinds, why not come and discover the dance pole? Meet us at the Rouans gymnasium.

