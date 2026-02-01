Stage Pôle Dance adulte Rouans
Stage Pôle Dance adulte Rouans samedi 7 février 2026.
Stage Pôle Dance adulte
Gymnase Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 16:30:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-14 2026-05-16
Amateur(s) de danse et de prouesse en tout genre, que diriez-vous de venir découvrir le pôle danse ? Rendez-vous à la salle du gymnase de Rouans.
A programme
Travail technique et artistique autour de la pôle figures, transitions, fluidité et expression corporelle, adapté au niveau des participantes.
Pratique
stage réservé aux adultes
réservation en ligne via le lien web ici
durée de la session 2 heures
Gymnase Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 70 08 76 extravadance44@gmail.com
English :
If you’re a fan of dance and prowess of all kinds, why not come and discover the dance pole? Meet us at the Rouans gymnasium.
