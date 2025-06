Stage poney de pleine nature Bois-Guilbert 29 juin 2025 09:30

Seine-Maritime

Stage poney de pleine nature 1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-29 09:30:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-06-29

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

Nouveauté Eté 2025 le poney-club de Bois-Guilbert propose des stages en demi-pension à la semaine.

Horaires de stage 9h30 à 18h00 du dimanche au samedi. Inscription à la semaine

Réservé aux enfants de 6 à 14 ans qui intègrent l’un des groupes correspondant à leur âge (6/8, 9/11 ou 12/14 ans).

Idéal pour les jeunes en vacances hébergés dans la famille en Normandie Caux Vexin, ou les habitants des environs qui souhaitent pratiquer l’équitation.

1001 Route d’Heronchelles

Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

English : Stage poney de pleine nature

New for Summer 2025: the Bois-Guilbert pony club offers weekly half-board courses.

Hours: 9.30 am to 6.00 pm, Sunday to Saturday. Weekly registration

Reserved for children aged 6 to 14 who join one of the groups corresponding to their age (6/8, 9/11 or 12/14).

Ideal for young people on vacation staying with a family in Normandie Caux Vexin, or local residents who want to take up horse-riding.

German :

Neuheit Sommer 2025: Der Pony-Club Bois-Guilbert bietet wöchentliche Praktika mit Halbpension an.

Praktikumszeiten: 9:30 bis 18:00 Uhr von Sonntag bis Samstag. Anmeldung für eine Woche

Nur für Kinder von 6 bis 14 Jahren, die in eine der ihrem Alter entsprechenden Gruppen eintreten (6/8, 9/11 oder 12/14 Jahre).

Ideal für Jugendliche im Urlaub, die bei der Familie in der Normandie Caux Vexin untergebracht sind, oder für Bewohner der Umgebung, die reiten möchten.

Italiano :

Novità dell’estate 2025: il Pony Club Bois-Guilbert offre corsi settimanali di mezza pensione.

Orario dei corsi: dalle 9.30 alle 18.00 da domenica a sabato. Iscrizione a settimana

Riservato ai bambini dai 6 ai 14 anni che si iscrivono a uno dei gruppi corrispondenti alla loro età (6/8, 9/11 o 12/14).

Ideale per i giovani in vacanza presso una famiglia in Normandia Caux Vexin o per gli abitanti della zona che desiderano avvicinarsi all’equitazione.

Espanol :

Novedad para el verano de 2025: el Pony Club Bois-Guilbert ofrece cursos semanales en régimen de media pensión.

Horario de los cursos: de 9:30 a 18:00 de domingo a sábado. Inscripción por semana

Reservado a los niños de 6 a 14 años que se inscriban en uno de los grupos correspondientes a su edad (6/8, 9/11 o 12/14).

Ideal para jóvenes de vacaciones alojados en familia en Normandía Caux Vexin, o residentes locales que deseen iniciarse en la equitación.

