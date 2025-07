Stage poney Espace équestre du Fouilloux Saint-Germain-le-Fouilloux

1,La Bezanterie Saint-Germain-le-Fouilloux Mayenne

Début : 2025-07-15 09:30:00

fin : 2025-07-22 16:30:00

2025-07-15 2025-07-22

Stage poney: Une Journée au poney club, nature et grand air

Une journée complète en pleine nature pour vivre avec les poneys, les autres animaux et le groupe.

Tranche d’âge 6 à 12 ans

Au programme soins, jeux, balades, pique-nique, temps calmes et créations. Les enfants évoluent au grand air, dans un cadre vivant et à l’écoute de leurs besoins. Chaque journée est construite avec eux, dans le respect de leur curiosité et de leur rythme.

Explorer, respirer, bouger, soigner, jouer, s’émerveiller… dans un cadre vivant, bienveillant et tourné vers l’essentiel.

Les enfants partagent la vie du poney-club tout devient prétexte à vivre une aventure simple et riche.

Ils découvrent les soins aux animaux, les activités équestres variées (monte, jeux à pied, attelage, balade…), ainsi que des moments partagés autour du pique-nique, de la nature et de la vie de groupe.

Les propositions s’adaptent aux rythmes du groupe, à la météo et à l’élan du moment.

Chaque journée se construit avec les enfants, selon leur curiosité, leurs envies, leur rythme.

Groupe restreint pour un accompagnement attentif

Notre approche pédagogique

•Des propositions ouvertes chaque journée se façonne selon les dynamiques du groupe.

•Une relation vivante au poney soins, observation, écoute, coopération.

•Une pédagogie sensible valorisation de l’exploration sensorielle, motrice et émotionnelle.

•Un cadre naturel et respectueux pour grandir en lien avec le vivant. .

1,La Bezanterie Saint-Germain-le-Fouilloux 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 40 28 21 espaceequestredufouilloux@gmail.com

