stage poney Route de Gonsans Naisey-les-Granges
stage poney Route de Gonsans Naisey-les-Granges jeudi 14 mai 2026.
Naisey-les-Granges
stage poney
Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges Doubs
Tarif : – – 50 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-15 11:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Stage découverte de l’équimotricité(c), accessible aux enfants ayant des besoins particuliers: un temps tout en douceur pour approcher les poneys, jouer avec eux et des copains, accueillir chacun avec ses différences et toute sa richesse! .
Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 15 83 31 celine.beliard.equilibre@gmail.com
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English : stage poney
L’événement stage poney Naisey-les-Granges a été mis à jour le 2026-04-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS