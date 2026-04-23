stage poney Route de Gonsans Naisey-les-Granges

Naisey-les-Granges

stage poney

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges Doubs

Tarif : – – 50 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-15 11:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Stage découverte de l’équimotricité(c), accessible aux enfants ayant des besoins particuliers: un temps tout en douceur pour approcher les poneys, jouer avec eux et des copains, accueillir chacun avec ses différences et toute sa richesse! .

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 15 83 31 celine.beliard.equilibre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : stage poney

L’événement stage poney Naisey-les-Granges a été mis à jour le 2026-04-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS